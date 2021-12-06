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Почти шесть миллионов москвичей сделали прививку от COVID-19 с начала года

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Почти шесть миллионов москвичей сделали прививку от COVID-19 с начала года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 5,7 миллиона жителей столицы сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 6 декабря.

Она отметила, что более 680 тысяч горожан прошли ревакцинацию за указанный период.

По словам заммэра, столица одной из первых в мире начала кампанию по бесплатной вакцинации населения от коронавируса, что положительно повлияло на борьбу с пандемией.

— На протяжении этого времени мы делали все, чтобы каждый желающий смог защититься от COVID-19 и пройти вакцинацию быстро, удобно и безопасно. Выездные бригады продолжают работу в самых популярных у москвичей местах, врачи поликлиник ежедневно без перерывов и выходных принимают на первичную или повторную вакцинацию по предварительной записи, — заявила Анастасия Ракова.

Заместитель мэра Москвы напомнила о важности прививок против COVID-19 и посоветовала москвичам проявить заботу о своем здоровье и здоровье окружающих, пишет РИА Новости.

Почти шесть миллионов москвичей сделали прививку от COVID-19 с начала года

За последние 24 часа московские медики вылечили от коронавируса 2743 человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 в городе после прохождения лечения полностью выздоровел 1 792 971 пациент.

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