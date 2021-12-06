Диетолог Гинзбург назвал самые действенные способы похудения к Новому году

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Соблюдение режима сна, физическая активность и сильная мотивация похудеть — главные сереты избавления от лишних килограммов, в том числе и перед новогодними праздниками. Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, за несколько недель человек сможет скинуть два–три килограмма, при этом не причинив вреда своему здоровью. Специалист посоветовал не рассчитывать на более быстрое похудение, так как в этом процессе не все факторы удается просчитать.

Диетолог отметил, что если организм не будет получать достаточного количества энергии с продуктами, то не сможет «извлечь разницу» из своих запасов.

Для похудения Гинзбург порекомендовал придерживаться основ здорового образа жизни.

— Это обязательно прогулки. Причем желательно в день хотя бы полчасика, а лучше — два раза в день по полчасика. Прогулки тонизирующие — чтобы тебя нагрузка бодрила. Второе обязательно условие: полноценный сон. Если сна не хватает, невозможно похудеть даже тогда, когда это очень нужно. Мотивы гаснут, смысл гаснет, ну и расщепление жира тоже гаснет, — приводит слова эксперта «Звезда».

По его словам, в питании нужно придерживаться трех основных принципов: исключить сахар, в том числе варенье, мед и конфеты, не употреблять плохие жиры, содержащиеся в выпечке, чипсах, кремах и мороженом, а также заменить мясо рыбой.

— Хлеб не белый, а серый или ржаной, цельнозерновой. Крупы: не рис, а гречка и овсянка. Чем больше ты съешь ягод, фруктов, зелени и овощей, тем лучше. Орехи в это время — одну–две столовые ложки, если смесь орехов. Желательно. Но не больше, — добавил он.

Михаил Гинзбург подчеркнул, во время диеты нельзя изнывать от голода — достаточно придерживаться приемлемых для себя самоограничений.

До этого Гинзбург назвал продукты, которые необходимо включить в рацион для здоровья желчного пузыря. К ним он отнес яйца, кофе и тыкву.