Сильнейший снегопад за всю послевоенную историю ожидается 7 декабря в Москве

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Во вторник, 7 декабря, в Москве выпадет до 14 миллиметров снега, что составит суточный рекорд для этой даты за последние 72 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— 7 декабря 2021 года на столичный регион обрушится снегопад, которого в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, — сообщил синоптик.

По его словам, такой результат являлся рекордным за всю послевоенную историю, но снегопад во вторник должен его побить. Тишковец также отметил, что по модельным оценкам за сутки общее количество небесной влаги может составит от 9 до 14 миллиметров, а это около пятой части от месячной нормы. Таким образом, снегопад может стать сильнейшим за последние 72 года.

— Тем не менее, суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра, — написал Тишковец у себя в Instagram-аккаунте.

До этого синоптики сообщили о сильных осадках в виде снега и дождя в Москве и области с 06:00 вторника. Из-за непогоды в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря.