Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сильнейший снегопад за всю послевоенную историю ожидается 7 декабря в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Сильнейший снегопад за всю послевоенную историю ожидается 7 декабря в Москве
_DSC3480.JPG

Во вторник, 7 декабря, в Москве выпадет до 14 миллиметров снега, что составит суточный рекорд для этой даты за последние 72 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— 7 декабря 2021 года на столичный регион обрушится снегопад, которого в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, — сообщил синоптик.

По его словам, такой результат являлся рекордным за всю послевоенную историю, но снегопад во вторник должен его побить. Тишковец также отметил, что по модельным оценкам за сутки общее количество небесной влаги может составит от 9 до 14 миллиметров, а это около пятой части от месячной нормы. Таким образом, снегопад может стать сильнейшим за последние 72 года.

— Тем не менее, суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра, — написал Тишковец у себя в Instagram-аккаунте.

До этого синоптики сообщили о сильных осадках в виде снега и дождя в Москве и области с 06:00 вторника. Из-за непогоды в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря.

Читайте также:
Рекорды Погода Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте