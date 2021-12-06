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Мощный снегопад надвигается на Москву

Виктория Сикерина

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Мощный снегопад надвигается на Москву
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Синоптики прогнозируют сильные осадки в виде снега и дождя в Москве и области с 06:00 вторника. Об этом сообщили в Росгидромете и Гидрометцентре России в понедельник, 6 декабря.

Специалисты Росгидромета уточнили, что во вторник и в среду в столицу придут осадки. Метеорологи ожидают до 16 миллиметров снега и дождя, что составляет 29 процентов от декабрьской нормы. Вероятность такой погоды оценивается в 95 процентов.

Помимо этого, в столичном регионе до вечера 7 декабря ожидается гололедица. До 21:00 6 декабря в Москве и Подмосковье сохранится сильный ветер. Скорость его порывов будет достигать пятнадцати метров в секунду.

Из-за непогоды в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

До этого специалисты по климату и погоде рассказали, что аномально холодная зима ожидает российские регионы. Синоптики с настороженностью смотрят на характеристики циклонов, которые все чаще приводят к суровым последствиям аномальных гидрометеорологических явлений.

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