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В Кремле отметили необходимость встречи стран-членов Совбеза ООН

Михаил Алимов

Политика
В Кремле отметили необходимость встречи стран-членов Совбеза ООН
Фото: МИД РФ

Встреча глав стран-членов Совета безопасности ООН стала еще более актуальной на фоне развития событий на международной арене и степени конфронтационного накала между некоторыми странами. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы каждый раз подчеркиваем актуальность этой встречи. Мы каждый раз подчеркиваем актуальность, и, более того, ход развития событий и, наверное, степень накала, которая есть, конфронтационного накала в том числе, делают такую встречу еще более актуальной. Мы убеждены в этом. Но с согласованием пока продвинуться не удается, — передает его слова РИА Новости.

В октябре сообщалось, что население Украины уменьшается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, которые представлены в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Авторы документа сделали прогноз, что к 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов человек. Причинами этого названы низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост миграции.

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