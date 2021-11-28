ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения

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Население Украины уменьшается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, которые представлены в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Авторы документа сделали прогноз, что к 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов человек. Причинами этого названы низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост миграции.

Эксперты считают, что украинские власти могут остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему будет обеспечена социальная защита граждан.

Последняя официальная перепись населения Украины проходила в 2001 году. По ее итогам население страны насчитывалось 48 240 902 человек.

Украинский эксперт назвал «зерновое проклятие» причиной уменьшения населения в стране. Политолог и директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что «зерновое проклятие» и открытый рынок земли приведут к продолжению сокращения населения на Украине.