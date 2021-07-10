Украинский эксперт назвал «зерновое проклятие» причиной уменьшения населения в стране

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«Зерновое проклятие» и открытый рынок земли приведут к продолжению сокращения населения на Украине. Об этом заявил политолог и директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

— Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит, уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов, — рассказал он в эфире телеканала «Наш».

По его словам, из-за упадка производства и ориентирования на выращивание аграрных культур, в частности зерна, граждане продолжат уезжать из страны.

Политолог отметил, что реформа образования негативно сказалась на количестве специалистов на рынке: вузов становится меньше, специалистов они выпускают недостаточно.

— Дальше мы берем сельскохозяйственное производство. Это же понятно, что закон о земле (закон об открытии рынка земли, принятый Верховной радой Украины в конце марта — прим. «ВМ»), — это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины. Главное тут — зерно и его поставка на рынок, — сообщил Карасев.

Он добавил, что из-за автоматизации процессов, связанных с зерном, специалисты там не нужны. Поэтому они покидают страну и ищут себе место за границей. По мнению специалиста, такое положение дел ведет Украину к тренду деградации, вместо необходимой модернизации.

Напомним, что в конце марта Верховная рада государства приняла закон, согласно которому покупать землю на Украине могут юридические лица. Предполагалось, что до референдума, заявленного властями в 2022 году, иностранных компаний это не коснется, но в конце апреля был принят законопроект, который дает возможность для покупки ими сельхозугодий. Данный закон был одним из ключевых критериев для предоставления Киеву денежных средств от западных стран.

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