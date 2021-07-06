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Депутат украинской Рады рассказал о плане Запада по развалу страны

Юлия Павлушова

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Депутат украинской Рады рассказал о плане Запада по развалу страны
Фото: president.gov.ua

Депутат Рады Илья Кива назвал попытки героизации пособников нацистов на Украине частью «гибридной войны со стороны Запада». Во вторник, 6 июля, парламентарий отметил в своем Telegram, что эта тактика призвана уничтожить славянские народы.

Дело в том, что накануне группа депутатов Верховной рады предложила отметить восьмидесятилетие создания «Украинской повстанческой армии»* и передала эту просьбу президенту страны Владимиру Зеленскому. Также они заявили о необходимости присвоения Степану Бандере и Роману Шухевичу званий героев Украины.

— Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины, — написал Илья Кива.

По мнению парламентария, такую задачу выполнял экс-президент Украины Петр Порошенко, а продолжил линию действующий глава государства. Кива отметил, что с помощью таких действий Запад намерен «расколоть» и «постепенно уничтожить» славянские народы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ожидают приезд миллионов украинцев после принятия закона о репатриации.

*«Украинская повстанческая армия» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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