В Госдуме ожидают приезд миллионов украинцев после принятия закона о репатриации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Миллионы соотечественников могут приехать в Россию после упрощения получения российского гражданства для белорусов и украинцев. Для граждан Украины принятие закона о репатриации станет выходом из ситуации, которая складывается в стране при нынешнем курсе развития. Об этом «Вечерней Москве» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В пятницу, 11 июня, в Госдуму будет внесен законопроект о репатриации, в котором есть положение, согласно которому граждане Украины и Белоруссии смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить гражданство РФ.

По словам Затулина, одного из авторов проекта закона, назвать точное число белорусов и украинцев, которые захотят получить второе гражданство, пока невозможно. Однако стоит подразумевать привлечение в Россию миллионов соотечественников. Депутат напомнил, что в 2014 году в Россию приехали порядка 2,5 миллиона граждан с Украины.

— Я могу предположить, как предполагал в 90-е и 2000-е годы, что с Украиной что-нибудь да произойдет. И когда говорил, что Украина должна сделать, чтобы с ней ничего не случилось, там пришли к выводу, что я враг украинского народа. Например, говорил о необходимости федерализации, права на русский язык как государственный. Ничего Украина делать не собиралась, а результат известен: гражданская война на востоке страны, уход Крыма в Россию и так далее, — сказал депутат.

Он отметил, что при принятом курсе развития Украины переезд в Россию и получение второго гражданства будут выходом для многих граждан этой страны. Депутат напомнил о еще одной недавней «ложке дегтя в бочку, которая бочкой меда не является на Украине». Это внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду проекта закона «О коренных народах Украины». Документ, помеченный как неотложный, определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации.

— Под словом «коренные» объявляются три народа, которые сегодня на Украине не живут, они живут в российском Крыму. А всем другим народам, включая русский, отказывают в праве считаться коренным, — добавил Затулин.

Он отметил, что важно дать белорусам и украинцам право на получение гражданства России более упрощенным способом. По словам депутата, сегодня, «когда речь заходит о льготах для соотечественников, от них требуется факт подтверждения проживания предков по прямой восходящей линии на территории нынешней Российской Федерации».

— Территория нынешней РФ не является скрупулезно территорией исторической России. Историческая Россия включала еще целый ряд территорий, которые в результате развала Советского Союза оказались за рубежом. Как Крым, например. Исходя из этого, мы считаем важным подчеркнуть, когда дело касается украинцев и белорусов, то есть близких к нам кровнородственных народов, что мы делаем для них исключение, не требуем доказательств, что их предки жили на территории нынешней Российской Федерации, — сказал Затулин.

По его словам, он понимает, что положение законопроекта вызовет дискуссию в обществе: «Некоторых страшно напугает, в том числе и в России».

Читайте также: «Могут ужесточить»: почему россиянам «наплевать» на санкции США и Европы