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Госдума рассмотрит проект о репатриации граждан Белоруссии и Украины
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума рассмотрит проект о репатриации граждан Белоруссии и Украины

Анастасия Волоснова

Политика

Граждане Белоруссии и Украины смогут получить российское гражданство без отказа от собственного, даже если они не имеют родственников и предков из России. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в пятницу, 11 июня.

По его словам, законопроект внесут в Госдуму уже 11 июня.

— Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи-то родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной РФ, а также это украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ, — подчеркнул Затулин.

Он добавил, что граждан Украины и Белоруссии необходимо включить в закон об упрощенном получении российского гражданства. Депутат считает, что реализация инициативы позволит привлечь в страну несколько миллионов соотечественников, пишет РИА Новости.

Ранее Госдума разрешила розыск пропавших людей по геолокации их телефонов. Позже комитет Госдумы поддержал поправки по ужесточению контроля за гражданским оружием.

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