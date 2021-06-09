Госдума разрешила розыск пропавших людей по геолокации их телефонов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который позволит правоохранительным органам получать данные о пропавших, используя информацию операторов связи. Об этом в среду, 9 июня, сообщает пресс-служба парламента.

Поправки помогут облегчить процедуру поиска пропавших людей благодаря определению местоположения их мобильных устройств. В частности, правоохранители смогут получать сведения об этом сразу с момента поступления информации о пропаже человека, без судебного решения.

Вместе с тем органы обязаны в течение 48 часов с начала розыска получить судебное решение или прекратить поиски.

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