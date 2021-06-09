Госдума сохранила прежний порядок расчета за ЖКУ по общедомовому имуществу для Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума России приняла в третьем чтении закон, который сохраняет в столице нынешнюю систему расчетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при использовании и содержании общедомового имущества. Об этом стало известно в среду, 9 июня.

Таким образом, плата за коммунальные услуги, потребляемые жителями многоквартирных домов при использовании общего имущества, не будет выделяться отдельной строкой.

— Соответственно, в настоящее время в Москве собственники помещений, наниматели жилых помещений в многоквартирном доме оплачивают коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, за счет платы за содержание жилого помещения, — уточняется в пояснительной записке.

Сохранение прежнего порядка расчетов за ЖКУ связано с тем, что москвичи уже к нему привыкли. Кроме того, собираемость платежей при существующем порядке остается на высоком уровне, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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