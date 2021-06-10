Комитет Госдумы поддержал поправки по ужесточению контроля за гражданским оружием

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в сфере ужесточения контроля за гражданским оружием. Об этом стало известно в четверг, 10 июня.

Так, за отказ выполнять законные требования сотрудника Росгвардии или препятствование его деятельности в сфере контроля за оборотом оружия будет выписан штраф от пяти до десяти тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, патронов или лишения права на оружие на срок от одного года до двух лет.

Кроме того, для должностных лиц определили штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от года до трех лет. Юридические лица оштрафуют на сумму от 100 до 500 тысяч рублей либо им грозит приостановка деятельности на срок до 30 суток.

Утрату оружия без признаков уголовно-наказуемого деяния предлагают наказывать штрафомот пяти до десяти тысяч рублей либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет, отмечает ТАСС.

Ранее Госдума разрешила розыск пропавших людей по геолокации их телефонов.

Читайте также: Суд арестовал жителя Сочи, который застрелил судебных приставов