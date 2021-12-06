В посольстве РФ рассказали подробности дела об убийстве россиянок на Кипре

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Две россиянки, которых убили на Кипре, отправились в страну по туристическим путевкам. Они лишились жизни в результате бытового конфликта. Местная полиция действовала быстро и профессионально. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Кипре.

Две гражданки России, 43-летняя Аль-Раиси Хайат (Alraeesi Khaiat) родом из Сирии и 33-летняя Мария Газибагандова, пропали 17 ноября из дома в Ларнаке, где они ранее останавливались. Интенсивные поиски в течение нескольких дней ничего не дали.

Россиянки прибыли на остров в качестве туристок, одна из них — полтора месяца назад, а другая — еще в начале лета. Накануне сообщалось, что были обнаружены их тела.

— Полиция провела обыск по месту жительства женщин в Ларнаке, взяла образцы ДНК, осуществила трекинг банковских карт. Один из предполагаемых преступников начал использовать их банковские карты. Его очень быстро отследили, — рассказал агентству представитель посольства.

Уголовное дело было взято на контроль начальником полиции республики. Подозреваемым оказался 32-летний сириец. Он делал ремонт в частном доме в деревне Лимасола. Там у него с девушками произошел бытовой конфликт, во время которого он застрелил россиянок из ружья.

— С помощью сообщников он спрятал тела. Вскоре он был задержан, а затем были задержаны два предполагаемых сообщника. Подозреваемый дал признательные показания и указал место, где закопал тела. В ночь с субботы на воскресенье, в 02:30, была проведена эксгумация тел, — отметил собеседник агентства.

Вскоре пройдет суд, где продлят срок ареста предполагаемому преступнику. Будет проведена патолого-анатомическая экспертиза.

Отмечается, что у одной из убитых в России есть сестра, у второй женщины родственников не обнаружили. Вопрос с доставкой тел погибших на родину будет решен после окончания расследования.