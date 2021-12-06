«Триумф жизни над смертью»: Цискаридзе поздравил пользователей Сети с Ханукой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе поздравил пользователей Сети с Ханукой.

На своей странице в Instagram артист опубликовал пост, в котором рассказал о еврейском празднике. На фотографии Цискаридзе предстал перед поклонниками в национальном костюме.

— Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму, — написал Цискаридзе.

«Человек мира! Вы великолепны во всех образах!»; «Органично получилось»; «Очень правильные мысли и слова», — прокомментировали пост пользователи Сети.

Ранее шоумен Гоген Солнцев назвал главный праздник в году. Он объяснил, почему всегда с трепетом относится к собственному дню рождения. 5 декабря ему исполнился 41 год.

Он также добавил, что не любит загадывать желания, а предпочитает строить планы на будущее. Солнцев отметил, что ему хочется, чтобы следующий год принес больше положительных эмоций, чтобы снизилось количество различных ограничений из-за пандемии и наладилась его семейная жизнь.