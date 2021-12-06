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Москвичам рассказали, чего ждать от надвигающегося снегопада

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Город
Москвичам рассказали, чего ждать от надвигающегося снегопада
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

В конце вторника, 7 декабря, снежный покров в столице может увеличиться на пять–семь сантиметров. Например, его высота на ВДНХ составит до 18 сантиметров. Количество осадков в течение дня составит пять–восемь миллиметров. Об этом «Вечерней Москве» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, снегопад в Москве начнется в ночь на 7 декабря.

— Начиная с 03:00 в Москве начнется более видимый снег: не две-три снежинки, которые опускаются сегодня. Потом снегопад усилится. После 09:00 он перейдет в настоящий снег. Он будет чередоваться с мокрым снегом. Местами сильный снег приведет к образованию снежного наката, налипанию снега на провода и ветки деревьев, — предупредила Позднякова.

Эксперт отметила, что за ночь выпадет от двух до пяти миллиметров осадков. Днем их количество составит пять–восемь миллиметров.

Собеседница «ВМ» обратила внимание на то, что количество снежного покрова во вторник увеличится.

— Сейчас высота снежного покрова на ВДНХ составляет 10 сантиметров. Не исключено, что завтра она будет и 15, и 18 к концу дня, — заметила она.

Температура в столице 7 декабря составит примерно 0 градусов. 8 декабря влияние снежного циклона сохранится, однако к вечеру среды температура в городе достигнет минус 5 градусов, на дорогах образуется сильная гололедица, предупредила метеоролог.

Надвигающийся снегопад не будет аномальным, подчеркнула специалист.

— Довольно часто случалось, что к этим числам декабря устанавливался значимый снежный покров. Бывало и большее количество снега. Например, в 2016 году к 6 декабря высота снежного покрова в Москве составляла 22 сантиметра, — сообщила собеседница «ВМ».

Росгидромет и Гидрометцентр прогнозируют начало сильного снегопада в 06:00 во вторник. Из-за непогоды в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

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