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Елена Малышева назвала продукты для людей с третьей группой крови

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Елена Малышева назвала продукты для людей с третьей группой крови
Фото: Пресс-служба Совфеда

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, какие продукты необходимо включить в рацион людям с третьей группой крови.

Исследования показали, что у пациентов с этой группой риск возникновения тромбозов на 30 процентов выше, чем у остальных. Кроме этого, высок риск рака поджелудочной железы и гипертонической болезни. Чтобы уменьшить вероятность развития этих заболеваний, нужно пересмотреть свой рацион и добавить в него некоторые продукты.

— Киви существенно снижает риски тромбообразования. Нужно съедать два плода в течение месяца ежедневно, тогда вы на 15 процентов снизите риски тромбообразования. Особенно на это должны обратить внимание пожилые люди, — рассказала Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!».

Для снижения рисков развития рака поджелудочной железы необходимо увеличить прием продуктов с витамином Е.

— Много витамина Е содержится в масле зародышей пшеницы. Это мощнейший антиоксидант. Если вы съедите столовую ложку такого масла в день, то будете чувствовать себя лучше. Столовая ложка — это суточная доза. Можно употреблять масло как лекарство, а можно заправить им овощной салат, — рекомендовала врач.

Третий важный продукт — свекольный сок, благодаря которому можно снизить артериальное давление.

— Давление повышается потому, что наши сосуды сужаются. Как мы можем их расширить? Нужно получить вещества, чтобы сформировался оксид азота и сосуды расширились. Нужные вещества содержатся в свекольном соке. В день нужно выпить всего стакан. За это исследование вообще была выданв Нобелевская премия.

Елена Малышева назвала продукты, которые необходимы людям со второй группой крови.

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