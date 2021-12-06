Более 3,8 тысячи единиц спецтехники подготовили для уборки подмосковных дорог

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 3,8 тысячи единиц спецтехники подготовили для уборки дорог Московской области во время снегопада, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

До 20 декабря в регионе завершат подготовку необходимого запаса противогололедных материалов на зиму.

В первую очередь в период сложных погодных условий в регионе очищают дороги с автобусным сообщением, тротуары, ведущие к общественным местам, и остановки общественного транспорта, чтобы обеспечить гражданам безопасный проход к ним. Также расчищаются участки трассы вблизи социальных объектов: образовательных и культурных учреждений.

В региональном Минтрансе отметили, что в этом году в Московской области построили 440 километров новых тротуаров вдоль дорог, для их уборки требуется задействовать дополнительные силы.

Ранее синоптики сообщили, что сильнейший снегопад за всю послевоенную историю ожидается 7 декабря в Москве. За сутки может выпасть более 12,7 миллиметра осадков. Из-за непогоды в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря.