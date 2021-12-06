Более 3,8 тысячи единиц спецтехники подготовили для уборки подмосковных дорог
Более 3,8 тысячи единиц спецтехники подготовили для уборки дорог Московской области во время снегопада, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
До 20 декабря в регионе завершат подготовку необходимого запаса противогололедных материалов на зиму.
В первую очередь в период сложных погодных условий в регионе очищают дороги с автобусным сообщением, тротуары, ведущие к общественным местам, и остановки общественного транспорта, чтобы обеспечить гражданам безопасный проход к ним. Также расчищаются участки трассы вблизи социальных объектов: образовательных и культурных учреждений.
В региональном Минтрансе отметили, что в этом году в Московской области построили 440 километров новых тротуаров вдоль дорог, для их уборки требуется задействовать дополнительные силы.
Ранее синоптики сообщили, что сильнейший снегопад за всю послевоенную историю ожидается 7 декабря в Москве. За сутки может выпасть более 12,7 миллиметра осадков. Из-за непогоды в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря.