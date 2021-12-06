Странное дело: подмосковный суд приговорил к двум годам условно девушку с «железным алиби»

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В Подмосковье суд приговорили к двум годам лишения свободы условно Анастасию Иванову, которая обвинялась в краже у пенсионерки. При этом сама потерпевшая заявила на суде, что девушка в преступлении не виновна. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря.

«Криминальная» история Анастасии началась в январе 2021 года. Тогда в Сергиевом Посаде обокрали пенсионерку Т. Тимофееву. Сделали это две девушки: одна из них отвлекала пожилую женщину, другая — зашла в ее квартиру и похитила деньги.

В этот период Анастасия вместе с мужем снимали дом в том же городе. Оперативники, расследуя дело о краже, вышли на хозяйку дома, у которой девушка арендовала жилье. Та передала правоохранителям данные Анастасии и ее фотографию. Изображение на фотографии подходило под описание, которое дала потерпевшая.

Силовики задержали Анастасию 25 января. Девушка свою вину отрицала, указывая на железное алиби — в момент преступления она находилась в Москве. Об этом, в том числе свидетельствовали записи с камер видеонаблюдения. Тем не менее Анастасию арестовали, она провела в СИЗО несколько месяцев, пока летом полиция не поймала настоящих преступников. Примечательно, что злоумышленники снимали дом у того же арендодателя.

Однако на этом история Анастасии не закончилась: ей и на этот раз ее мужу предъявили обвинение в другом эпизоде кражи у пенсионерки. В том случае кражу совершили мужчина и женщина, а потерпевшей была пенсионерка Г. Комиссарова. Она якобы опознала девушку, при этом не вживую, а «на бумаге». Позже на одном из заседаний пенсионерка заявила, что Анастасия не является преступницей и попросила отпустить ее из зала суда, сообщает Telegram-канал Baza.

В понедельник, 6 декабря, суд все же признал девушку виновной и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Видео: Telegram / 360tv

После вынесения приговора Анастасия заявила, что была «готова к условному сроку, но надеялась на лучшее». По ее словам, суд не принял аргументы зашиты. Свою вину в инкриминируемом ей преступлении она не признает.

— Я не имею к этому отношения. Я и мой муж не причастны к этим преступлениям. Мы не грабили эту бабушку. Бабушка сама говорит и подтверждает это, — сказала Анастасия, добавив, что на ее месте должен быть один из следователей.