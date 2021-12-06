Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Странное дело: подмосковный суд приговорил к двум годам условно девушку с «железным алиби»

Илья Ашуров

Происшествия
Странное дело: подмосковный суд приговорил к двум годам условно девушку с «железным алиби»
Фото: Скриншот с видеo

В Подмосковье суд приговорили к двум годам лишения свободы условно Анастасию Иванову, которая обвинялась в краже у пенсионерки. При этом сама потерпевшая заявила на суде, что девушка в преступлении не виновна. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря.

«Криминальная» история Анастасии началась в январе 2021 года. Тогда в Сергиевом Посаде обокрали пенсионерку Т. Тимофееву. Сделали это две девушки: одна из них отвлекала пожилую женщину, другая — зашла в ее квартиру и похитила деньги.

В этот период Анастасия вместе с мужем снимали дом в том же городе. Оперативники, расследуя дело о краже, вышли на хозяйку дома, у которой девушка арендовала жилье. Та передала правоохранителям данные Анастасии и ее фотографию. Изображение на фотографии подходило под описание, которое дала потерпевшая.

Силовики задержали Анастасию 25 января. Девушка свою вину отрицала, указывая на железное алиби — в момент преступления она находилась в Москве. Об этом, в том числе свидетельствовали записи с камер видеонаблюдения. Тем не менее Анастасию арестовали, она провела в СИЗО несколько месяцев, пока летом полиция не поймала настоящих преступников. Примечательно, что злоумышленники снимали дом у того же арендодателя.

Однако на этом история Анастасии не закончилась: ей и на этот раз ее мужу предъявили обвинение в другом эпизоде кражи у пенсионерки. В том случае кражу совершили мужчина и женщина, а потерпевшей была пенсионерка Г. Комиссарова. Она якобы опознала девушку, при этом не вживую, а «на бумаге». Позже на одном из заседаний пенсионерка заявила, что Анастасия не является преступницей и попросила отпустить ее из зала суда, сообщает Telegram-канал Baza.

В понедельник, 6 декабря, суд все же признал девушку виновной и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Видео: Telegram / 360tv

После вынесения приговора Анастасия заявила, что была «готова к условному сроку, но надеялась на лучшее». По ее словам, суд не принял аргументы зашиты. Свою вину в инкриминируемом ей преступлении она не признает.

— Я не имею к этому отношения. Я и мой муж не причастны к этим преступлениям. Мы не грабили эту бабушку. Бабушка сама говорит и подтверждает это, — сказала Анастасия, добавив, что на ее месте должен быть один из следователей.

Читайте также:
Суды Московская область Сергиев Посад
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте