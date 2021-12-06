Врач назвал самые частые осложнения при простудных заболеваниях

Фото: Pixabay

На иммунитет людей повлияло все, что случилось в последние два года: работа в удаленном режиме, продолжительная самоизоляция, возросший уровень стресса. В итоге осложнения от обычной простуды могут перерасти в серьезные заболевания. Такое заявление сделал заведующий ЛОР-отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Богдан Кулешов.

— Может развиться бронхит, у людей появляются осложнения со стороны верхних дыхательных путей, отит, синусит, трахеит, ринит, возможны осложнения сердечно-сосудистой системы — миокардит, перикардит, — отметил он в комментарии ОСН.

По его словам, при респираторной инфекции поражается слизистая носа, глотки, трахеи. У некоторых пациентов может развиться пневмония, что является причиной большинства смертельных исходов.

Врач советует одеваться по погоде, чтобы защитить свое здоровье. Он порекомендовал вести активный образ жизни, заниматься спортом, разнообразно питаться. Также важно не забывать про маски и своевременную вакцинацию.

По словам специалиста, сезонная вакцинация — лучший способ обезопаситься от респираторных заболеваний.

До этого заслуженный врач объяснил, как защититься от гриппа и ОРВИ в сезон простуд.