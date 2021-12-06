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Полное солнечное затмение сняли на видео в Антарктиде

Дарья Чентаева

Общество
Полное солнечное затмение сняли на видео в Антарктиде
Фото: Pixabay

В интернете появилось видео солнечного затмения, снятого в Антарктиде. Удивительные кадры запечатлели сотрудники научной станции на леднике Юнион Глейшер.

Солнечное затмение произошло в разгар полярного дня, который длится в Антарктиде с октября до середины весны. Но 4 декабря весь континент на несколько минут погрузился в полную темноту, после того как Луна целиком затмила Солнце.

Отмечается, что это редкое астрономическое явление смогли увидеть жители Южного полушария. Однако только в Антарктике можно было наблюдать полное затмение, передает «ren.tv».

Ранее астропсихолог Иван Буркот рассказал, что коридор затмений оказывает мощное влияние на судьбу человека, рожденного в это время.

Как утверждает Буркот, чем ближе дата рождения человека к затмению, тем судьбоноснее для него окажется природное явление. По словам астропсихолога, такие люди призваны исполнить свою особенную миссию. Также затмение накладывает на жизнь человека некие ограничения. Многие зачастую попадают в экстремальные ситуации.

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