Главную елку страны привезут в Москву 16 декабря

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Главную ель страны спилят 14 декабря, а через два дня привезут в Москву. Там ее установят на Соборной площади у Кремля. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе управделами президента РФ.

— Встреча главной новогодней елки страны состоится 16 декабря, — передает сообщение РИА Новости.

В ноябре в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области сообщили, что в этом году Соборную площадь украсит ель, найденная в городском округе Щелково. В соответствии с требованиями дерево должно быть не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Возраст ели — 90 лет, высота составляет около 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

18 ноября заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что столицу начали украшать к новогодним праздникам. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к установке праздничных украшений, работы продлятся до середины декабря. Всего в столице установят более четырех тысяч световых декоративных конструкций.