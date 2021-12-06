Почти 20 новостроек передали под заселение по реновации на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С начала реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО) под заселение были переданы 19 новостроек, построенных в пяти районах округа. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Сейчас по программе реновации в районах Кузьминки, Текстильщики, Рязанский, Люблино и Нижегородский переданы под заселение 19 жилых корпусов. На территории округа введено в эксплуатацию 25 домов площадью порядка 370 тысяч квадратных метров, еще в проектировании и строительстве находятся 44 здания общей площадью более 790 тысяч квадратных метров. Объем возводимого жилья на территории округа позволит расселить более 40 тысяч жителей, — рассказал руководитель департамента.

Он отметил, что в ЮВАО в настоящее время переехали или находятся в стадии переселения жители 37 старых домов.

Сергей Левкин добавил, что собственниками нового жилья уже стали 2,4 тысячи горожан. По его словам, до конца 2024 года в рамках реализации первого этапа программы реновации новые квартиры предоставят еще 15,7 тысячи жителей.

Программа реновации включает в ЮВАО 818 домов, где проживает более 160 тысяч человек. Для «волнового» переселения жителей власти подобрали 69 стартовых площадок. 21 из них находится на месте сносимых домов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе участия в сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на «Форуме России: определяя будущее» в рамках всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае, что в текущем году столица поставит исторический рекорд по строительству жилой недвижимости — будет введено около 14 миллионов квадратных метров.