Звездный диетолог назвала болезни из-за частого употребления мяса

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Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, к чему может привести регулярное употребление красного мяса.

Доктор рассказывает, что в рационе многих людей мясо является главным продуктом, который едят три раза в день. Причем мясом называют как свинину, так курицу и рыбу, что в корне неверно. Эксперт советует заменять некоторые блюда из мяса другими продуктами, которые по содержанию белка ему не уступают.

— Мясо не нужно кушать с утра до ночи. Важно понимать, что у каждого продукта есть своя определенная роль. За день можно не съесть мясо, а употребить белок, съев яйца, фасоль, молочные продукты. И мы обеспечим себя всем необходимым, — рассказала врач в интервью для YouTube-канала «Клатч онлайн».

По словам врача, если человек злоупотребляет красным мясом, то в результате может получить рак кишечника и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

— У нас есть масса продуктов, которые богаты белком, — напомнила врач.

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