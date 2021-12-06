Выставка картин Виктора Бута открылась в Москве

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Россия, Москва, Миусская площадь, 7с1 Карта всех событий

В Общественной палате России в Москве торжественно открыли выставку художественных работ бизнесмена Виктора Бута, который приговорен к 25-летнему заключению в американской тюрьме.

Экспозиция включает 24 ранее неизвестных широкой публике картин Бута. Работы выполнены в разных жанрах: пейзажи, портреты, натюрморты. Они представляют собой рисунки, созданные ручкой, простым карандашом, пастелью, восковыми мелками и масляными красками.

— У этих работ достаточно сложный путь. Виктор отправлял их из тюрьмы в российское посольство в Вашингтоне, а когда наши дипломаты ехали в отпуск домой в Москву, они привозили мне помимо своего багажа большие папки с рисунками. Таких посылок было три, — приводит слова жены бизнесмена Аллы Бут РИА Новости.

Женщина выразила надежду, что данная вставка работа ее мужа станет не последней в России. По словам Аллы Бут, экспозиция призвана привлечь внимание общественности к делу Виктора.

— Для самого Виктора — это некая психологическая медитация, когда он может отвлечься от этих условий, от серых стен, перенестись в какой-то другой мир, мир свободы, — отметила супруга заключенного бизнесмена.

Она обратила внимание, что, несмотря на нелегкое положение ее мужа, в его творчестве не наблюдается депрессивных мотивов.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, затем вывезли на американскую территорию. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам тюрьмы, свыше половины этого срока он отбыл.

13 июля 2021 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва сделает все для того, чтобы приблизить возвращение россиян, которые заключены в американских тюрьмах. Это касается в том числе Виктора Бута.