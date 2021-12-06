Трутнев: Разговора о сдаче Курильских островов в аренду быть не может

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Разговоры о сдаче в аренду Курильских островов некорректны, все территории для инвестиционных проектов там будут распределяться под контролем правительственной комиссии. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, Курилы были и будут принадлежать России.

Вице-премьер также напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмин подготовил законопроект о создании льготного преференциального режима на островах.

Соответствующий проект уже был внесен в Государственную думу. Россия продолжит осваивать Курилы, а также привлекать туда отечественных и иностранных инвесторов, отметил полпред.

— На Шумшу прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке. При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии, — цитирует Трутнева РИА Новости.

4 декабря губернатор Сахалина Валерий Лимаренко рассказал, что датская компания Copenhagen Infrastructure Partners может арендовать остров Шумшу на севере Курил. По его словам, корпорация хочет организовать там ежегодное производство 120,2 тысячи тонн водорода за счет ветряной энергии. Он добавил, что компания-арендатор хочет поставлять произведенную энергию в Японию.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.