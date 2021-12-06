Леонтьев поразил поклонников внешним видом после операции

Фото: valera_leontiev / Instagram

Российский певец Валерий Леонтьев вышел на сцену впервые за полгода после тяжелой операции.

Исполнитель предстал перед зрителями «Песни года» в леопардовом пиджаке, кожаных брюках и массивных ботинках на толстой и грубой подошве.

Также в интернете появилось видео, на котором Леонтьев готовится к выходу на сцену. В комментариях к видео поклонники обсудили физическую форму певца.

«Всем бы так выглядеть в 72!»; «Кто-то уже в 60 еле ногами двигает и скрипит при любых движениях, а тут в 72 тело и его движения никак не катят на этот возраст»; «Ну повисшие импланты лучше уж не светить», — написали пользователи Сети.

Полугодовое «затворничество» певца объясняется тем, что в марте ему оперировали глаза, а до этого он перенес тяжелую операцию на ногах, передает KP.RU.

Ранее представитель народного артиста Валерия Леонтьева опроверг информацию о его болезни.

До этого сообщалось, что народный артист России Валерий Леонтьев якобы попал в больницу с диагностированной коронавирусной инфекцией.