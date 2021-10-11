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СМИ: Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом

Анастасия Колоскова

Общество
СМИ: Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом
Фото: Instagram Валерия Леонтьева / @valera_leontiev

Народный артист России Валерий Леонтьев попал в больницу с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что последние несколько дней 72-летний певец испытывал слабость, кашель и повышенную температуру. В итоге сделанный ПЦР-тест оказался положительным.

Врачи оценивают состояние исполнителя как среднетяжелое.

До этого стало известно о госпитализации с коронавирусом еще одной известной личности — народного артиста РФ Валерия Гаркалина. В настоящее время он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Как сообщила его дочь Ника, отец летом сделал прививку от COVID-19. Однако у актера тяжелые сопутствующие заболевания, сердечная недостаточность, в связи с чем и произошло ухудшение самочувствия.

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