СМИ: Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом

Фото: Instagram Валерия Леонтьева / @valera_leontiev

Народный артист России Валерий Леонтьев попал в больницу с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что последние несколько дней 72-летний певец испытывал слабость, кашель и повышенную температуру. В итоге сделанный ПЦР-тест оказался положительным.

Врачи оценивают состояние исполнителя как среднетяжелое.

До этого стало известно о госпитализации с коронавирусом еще одной известной личности — народного артиста РФ Валерия Гаркалина. В настоящее время он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Как сообщила его дочь Ника, отец летом сделал прививку от COVID-19. Однако у актера тяжелые сопутствующие заболевания, сердечная недостаточность, в связи с чем и произошло ухудшение самочувствия.