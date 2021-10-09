«В реанимации»: агент Валерия Гаркалина сообщила о тяжелом состоянии актера

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого доставили в больницу с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказала агент актера Наталья Теплова.

— Да, Валерий Борисович действительно в реанимации, состояние стабильно тяжелое, — цитирует ее РИА Новости.

До этого агент актера Наталья Теплова в разговоре с «Вечерней Москвой» предположила, что состояние актера ухудшилось, так как он перестал брать трубку и выходить на связь. Собеседница «ВМ» отметила, что дочь артиста тоже перестала выходить на связь с ней и представителями СМИ.

В понедельник, 5 октября, дочь артиста Ника Гаркалина в беседе с «ВМ» рассказала, что актер, госпитализированный в больницу с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Он находится в больнице с коронавирусом с 2 октября.

Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», в сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня».