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Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом
Фото: Youtube / Россия 1

Российского актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусной инфекцией. В настоящее время он чувствует себя хорошо. Об этом во вторник, 5 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на ГИТИС.

— Да, все верно. Он в Коммунарке, — подтвердили информацию в институте, где преподает актер.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время жизни артиста ничего не угрожает.

3 октября стало известно, что актрису Ольгу Прокофьеву, получившую известность благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня», госпитализировали в больницу с диагнозом COVID-19.

Отмечается, что 58-летняя артистка после возвращения в Москву из Краснодара почувствовала недомогание. По информации СМИ, Ольга Прокофьева сама обратилась в медицинское учреждение в четверг, 30 сентября, по направлению из поликлиники.

В понедельник, 27 сентября, журналисты со ссылкой на источники рассказали, что телеведущую Ларису Гузееву увезли в больницу в Коммунарке. После Лариса Гузеева сама подтвердила, что заболела коронавирусом. Звезда призналась, что у нее действительно диагностировали COVID-19.

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