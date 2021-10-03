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Звезду «Моей прекрасной няни» Ольгу Прокофьеву госпитализировали с коронавирусом

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Звезду «Моей прекрасной няни» Ольгу Прокофьеву госпитализировали с коронавирусом
Фото: instagram.com/official_prokofyeva/

Российскую актрису Ольгу Прокофьеву, получившую известность благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня», госпитализировали в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в воскресенье, 3 октября.

Отмечается, что 58-летняя артистка после возвращения в Москву из Краснодара почувствовала недомогание. По информации СМИ, Ольга Прокофьева сама обратилась в медицинское учреждение в четверг, 30 сентября, по направлению из поликлиники.

Пятый канал добавил, что в настоящий момент подробности случившегося и сведения о состоянии здоровья звезды уточняются.

В понедельник, 27 сентября, журналисты со ссылкой на источники рассказали, что актрису Ларису Гузееву увезли в больницу в Коммунарке.

Позже медики диагностировали у нее COVID-19. При этом ей сделали КТ, которое не показало поражение легких. Представители СМИ выяснили, что Гузеева лежит в отдельной палате и принимает успокоительные.

После Лариса Гузеева сама подтвердила, что заболела коронавирусом. Звезда призналась, что у нее действительно диагностировали COVID-19.

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