Дочь госпитализированного с коронавирусом Валерия Гаркалина рассказала о его самочувствии

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Актер Валерий Гаркалин, госпитализированный в больницу с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом «Вечерней Москве» сообщила дочь артиста Ника Гаркалина.

— Более-менее хорошо себя чувствует, более-менее в порядке. Его госпитализировали несколько дней назад, — сказала она.

Гаркалина отметила, что однозначные прогнозы делать пока рано, однако есть надежда на скорое выздоровление.

— Думаю, что через пару дней его уже выпишут, я надеюсь, — сообщила девушка.

Актер Валерий Гаркалин находится в больнице с коронавирусом. Артист был госпитализирован 2 октября.