Нападавшим на салоны сотовой связи в Московской и Владимирской областях вынесли приговор

Фото: пресс-служба суда

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу о разбойных нападениях на салоны сотовой связи в Московской и Владимирской областях. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева в понедельник, 6 декабря.

В отношении троих участников преступной группы — Г. Кука, А. Ротаря и А. Алькинского, были возбуждены уголовные дела за бандитизм, разбой, кражу, покушение на кражу и незаконное хранение боеприпасов.

Суд установил, что трое мужчин совершили ряд нападений на салоны сотовой связи на территориях Московской и Владимирской областях. Злоумышленники в общей сложности похитили имущество на сумму свыше 5 миллионов рублей.

Помимо этого в квартире у Алькинского в подмосковном Павловском Посаде правоохранители обнаружили боеприпасы.

Суд приговорил Алькинского, Куку и Ротаря к 12, 14 и 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.

— Приговор суда в законную силу не вступил, — заключила Наталия Григорьева.

До этого сообщалось, что в Подмосковье суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Анастасию Иванову, которая обвинялась в краже у пенсионерки. При этом сама потерпевшая заявила на суде, что это не та девушка, которая ее обокрала.