«Тебе всегда будет 25»: актриса Ирина Безрукова почтила память погибшего сына

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6 декабря 2015 года не стало сына актрисы Ирины Безруковой и актера Игоря Ливанова — Андрея Ливанова. Подробности смерти сына Безрукова рассказала спустя шесть лет.

Отмечается, что незадолго до страшной трагедии Безрукова вместе с сыном полетели во Вьетнам. По возвращении в Россию они заразились какой-то инфекцией, но не восприняли ее всерьез. Как только актриса почувствовала себя лучше, сразу уехала в Сибирь. Оттуда позвонила сыну, но он не брал трубку телефона.

— Я попросила подругу вызвать специалистов и вскрыть квартиру. Они обнаружили тело Андрея в коридоре. Я сразу спросила, что случилось? Оказалось, он неудачно упал и ударился виском, — поделилась Ирина Безрукова в одном из интервью.

По словам актрисы, прах ее сына находится в одном из озер Карелии. Безрукова рассказала, молодой человек очень любил рыбалку, передает Пятый канал.

— Спасибо, родной, за свет, за мудрость и чистоту души, с которой я могла соприкасаться целых 25 лет. Спасибо за то, что выбрал меня, что был мне сыном, другом и терпеливым учителем. Тебе всегда будет 25. А я в свои годы только стремлюсь, хоть немного дотянуться до твоего света, до твоей мудрости, внутренней зрелости, душевной гармонии и простоты, — написала Ирина Безрукова на своей странице в Instagram.

Ранее Ирина Безрукова представила поклонникам книгу-автобиографию «Жить дальше». На презентации она рассказала «Вечерней Москве» о способах справиться с трагедиями, идеальном отдыхе и гражданской позиции. В последней главе книги знаменитость рассказывает, как можно восстановиться после тяжелых жизненных травм и потери близкого человека.