Наталья Сергунина: Москва получила награду на международной выставке делового туризма IBTM World

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Российская столица удостоилась награды в номинации «За лучший дизайн среди больших стендов» на проходившей с 30 ноября по 2 декабря международной выставке делового туризма IBTM World в Барселоне. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, у стенда Москвы состоялось более 500 встреч и переговоров.

— Москву в Барселоне представляли 12 компаний, которые занимаются организацией конгрессов, конференций и других мероприятий. Они провели переговоры с потенциальными партнерами и смогли привлечь внимание к столице как к центру делового туризма. Приятно, что эксперты отметили наш стенд. Значит, формат презентации возможностей города на международных площадках выбран удачно, — отметила заммэра.

Посетителями выставки IBTM World за период ее работы стали свыше девяти тысяч человек почти из 50 стран. Стенд Москвы можно было узнать по дизайну с использованием традиционных орнаментов декоративно-прикладного искусства. Делегации российской столицы удалось создать на выставке современное, функциональное и гостеприимное пространство.

Интерактивная зона включала медиаэкраны, отображающие виртуальную биржу контактов: профайлы столичных компаний индустрии делового туризма. Гости выставки могли ознакомиться с цифровым сервисом Russpass, помогающим планировать поездки по России.

В рамках выставки московская делегация встретилась с представителями Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA). В 2021 году в объединение вошел проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы, который активно работает над продвижением делового потенциала столицы среди организаторов международных мероприятий.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что малый и средний бизнес столицы с начала года получил поддержку со стороны властей на сумму более 17 миллиардов рублей.