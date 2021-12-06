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СМИ: США могут ввести санкции против РФ для сдерживания «вторжения» на Украину

Полина Долганова

В мире
СМИ: США могут ввести санкции против РФ для сдерживания «вторжения» на Украину
Фото: whitehouse

Власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций против России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT.

По данным источников телеканала, эти санкции могут стать худшими в истории мировой практики, за исключением ограничений против Ирана и КНДР.

6 декабря стало известно, что США объявят о новых международных санкциях на текущей неделе. Об этом сообщил источник из администрации американского президента Джо Байдена.

По мнению источников, санкции распространятся на многих иностранных должностных лиц, в том числе и на тех, кто попадает под действие «акта Магнитского» за якобы нарушение человеческих прав. Также сообщалось, что в рамках саммита, который будет проходить с 9 по 10 декабря, администрация президента США Джо Байдена планирует уговорить другие страны присоединиться к их санкционной политике.

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