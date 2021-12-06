США объявят о новых международных санкциях на текущей неделе

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Соединенные Штаты объявят о новых международных санкциях на текущей неделе. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил источник из администрации президента США Джо Байдена.

— На протяжении этой недели министерство финансов предпримет ряд действий против лиц, которые участвовали в пагубных действиях, подрывающих демократию и демократические институты по всему миру, включая коррупцию, репрессии, организованную преступность и нарушение прав человека, — приводит слова источника РИА Новости.

При этом представитель американского правительства не уточнил, какие именно иностранные граждане попадут под новые санкции.

По словам еще одного источника из администрации американского лидера, санкционные меры будут введены в рамках «Саммита за демократию», который состоится в Штатах на этой неделе.

Накануне в СМИ появилась информация, что США могут ввести новые санкции против иностранных чиновников в рамках подготовки к вышеупомянутому саммиту. По мнению источников, санкции распространятся на многих иностранных должностных лиц, в том числе и на тех, кто попадает под действия «акта Магнитского» за якобы нарушение человеческих прав. Также сообщалось, что в рамках саммита, который будет проходить с 9 по 10 декабря, администрация президента США Джо Байдена планирует уговорить другие страны присоединиться к их санкционной политике.

До этого стало известно, что США пригласили на «саммит за демократию», который пройдет в декабре, 110 стран. В список приглашенных не попали Россия и Китай. Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии.