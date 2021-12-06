Певица Савичева рассказала, почему муж запретил ей выпускать клип на песню «Эверест»

Фото: instagram/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева рассказала, почему муж запретил ей выпускать откровенный клип на песню «Эверест».

Новое видео изобилует множеством любовных сцен. Когда клип увидел муж певицы Александр Аршинов, он сильно разозлился.

— Я его впервые таким увидела: никогда он так себя не вел, как в этот раз, — призналась Савичева.

Кроме того, Аршинов категорически запретил показывать видео их общей дочери Анне.

— Напряженно было. Аня его ни в коем случае не увидит, — прокомментировала исполнительница.

По словам Савичевой, она никогда не давала мужу повода для ревности. К счастью, Аршинов сменил гнев на милость и разрешил выпустить клип в эфир, передает Пятый канал.

— Через несколько дней мы вроде как начали обсуждать этот вопрос и договорились. Потом он, конечно, извинился за свои эмоции. Я его понимаю, — заключила певица.

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