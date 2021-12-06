Александр Рогов рассказал, какое украшение стало хитом этого сезона

Фото: instagram.com/alexandrrogov

Большие цветки из ткани и других мягких материалов все активнее завоевывают модные подиумы. Об этом Александр Рогов заявил на шоу СТС «Рогов в деле».

Это украшение стилист прикрепил на вполне обыденный джемпер участницы шоу, но с интересными брюками с баской.

По словам стилиста, сейчас крупные цветки носят на чокере.

— Чокер с цветком — это очень масштабный тренд в аксессуарах сейчас, — сказал ведущий.

Ожерелье Рогов порекомендовал носить с бархатным вечерним костюмом.

15 ноября Александр Рогов подобрал для участницы шоу «Рогов в деле» идеальный гардероб.

Он посоветовал женщине выбирать для себя максимально универсальные вещи, потому как в будущем одежду придется миксовать.

Внимание стилиста привлекло пальто песочного цвета прямого кроя. Этот предмет одежды знаток моды назвал идеальным, потому как такой цвет ткани никогда не перестанет быть актуальным.

Рогов посоветовал носить его не только с брюками, но и с платьями.

Недавно Эвелина Хромченко в эфире телевизионного шоу «Модный приговор» на Первом канале отметила, что очень актуальный в этом сезоне оттенок ириски идет далеко не всем женщинам.