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Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала о дружбе со Стасом Садальским

Дарья Чентаева

Общество
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала о дружбе со Стасом Садальским
Фото: @tat_kravchenko/ Instagram

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко сейчас играет одном из спектаклей с артистом и блогером Стасом Садальским и состоит с ним в теплых, дружеских отношениях.

Отмечается, что Татьяна Кравченко часто выкладывает совместные фотогафии со Стасом Садальским на своих страницах в социальных сетях.

В одном из постов на своей странице в Instagram Татьяна Кравченко поблагодарила Стаса Садальского за поддержку, которую он ей оказал после тяжелых утрат — смерти Нины Руслановой и Валерия Гаркалина.

— От уныния спасает театр, спасают репетиции и коллеги! Скажу конкретнее! Стас Садальский, чтобы я делала без твоих шуток на репетициях! За остротами твоими столько мудрости. Сегодня на репетиции «Гвоздь сезона» встретились и выговорились о наших общих утратах! И так светло и хорошо стало! — написала актриса.

10 ноября Татьяна Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала «Сваты». Актриса призналась, что очень любит свою героиню, Валю Будько, и она похожа на нее многими чертами характера.

Кравченко отметила, что «отдыхает на съемках душой». Со многими партнерами, по признанию актрисы, у нее сложились дружеские отношения. Например, с Федором Добронравовым.

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