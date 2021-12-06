Песков назвал истерикой новости о возможных санкциях США против окружения Путина

Фото: Администрация президента РФ

Москва считает, что новости о санкциях США в отношении представителей окружения президента России Владимира Путина и других репрессиях из-за ситуации на Украине являются проявлением информационной истерики. Такое мнение в понедельник, 6 декабря, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций против России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT.

По данным источников телеканала, эти санкции могут стать худшими в истории мировой практики, за исключением ограничений против Ирана и КНДР.