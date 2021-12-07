СМИ: Санкции США против РФ могут предусматривать ограничение обмена валют

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Соединенные Штаты и Евросоюз могут ввести санкции, предусматривающие ограничение валют, если Россия реализует якобы «вторжение» на Украину. Об этом во вторник, 7 декабря, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, санкционные меры могут распространиться на крупнейшие российские банки, а также на фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Новые санкции также могут предусматривать ограничения конвертации рубля в доллары и другие валюты.

Одним из самых радикальных решений со стороны Штатов и ЕС было бы отключение России от системы SWIFT, однако эта мера может нанести урон простому населению.

— Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты, — сообщают источники.

Предполагается, что о новых санкциях против России президент США Джо Байден может рассказать своему российскому коллеге — президенту РФ Владимиру Путину — во время их переговоров 7 декабря.

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций против России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT.

По данным источников телеканала, эти санкции могут стать худшими в истории мировой практики, за исключением ограничений против Ирана и КНДР.