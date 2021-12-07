«Техноград» на ВДНХ подготовил онлайн-курс по планированию карьеры

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Техноград Карта всех событий

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, в рамках проекта «Карьерная реформа», подготовил онлайн-курс «Готовимся к новому 2022 году». Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Бесплатный курс состоит из двух вебинаров, которые пройдут 9 и 16 декабря. Он поможет слушателям использовать системный подход к решению задач для продвижения по карьерной лестнице.

— Проблемы с построением успешной карьеры часто связаны с тем, что о них начинают задумываться только уже в процессе поиска новой работы. Нередко соискатели действуют фрагментарно, не имеют долгосрочной стратегии, — отметил Фурсин.

По его словам, спикеры онлайн-курса расскажут слушателям о трендах на рынке труда и помогут выстроить план на следующий год, адекватно оценив свои успехи и неудачи этого года.

Первое занятие проведут управляющий партнер кадрового агентства и автор Telegram-каналов о карьере Светлана Катаева и карьерный стратег Анна Рудакова, которы расскажут о рынке труда и прогнозах на будущий год.

На втором занятии HR-менеджер крупной компании Марина Маркина и карьерный консультант, сертифицированный бизнес-тренер Александра Богомаз помогут слушателям подготовить план на 2022 год. Также слушатели смогут подвести для себя итоги нынешнего года, передает официальный портал мэра Москвы.

До этого стало известно, что в рамках проекта «Мама онлайн» в «Технограде» на ВДНХ 7 декабря пройдет онлайн-лекция «Я — самозанятая», на которой обсудят возможности для открытия собственного бизнеса и особенности построения карьеры для женщин.