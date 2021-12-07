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Российские теннисисты сыграют со сборной Италии и Австрии на ATP Cup

Полина Долганова

Спорт
Российские теннисисты сыграют со сборной Италии и Австрии на ATP Cup
Фото: Pixabay / StockSnap

Стало известно, кто станет соперником мужской сборной России по теннису на групповом этапе турнира ATP Cup, который пройдет в Сиднее с 1 по 9 января.

Российская сборная будет выступать на соревнованиях в группе В. Ее соперниками станут Италия, Австрия и Австралия.

В состав российской команды вошли спортсмены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Евгений Донской.

Примечательно, что сборная России является действующим победителем турнира.

5 декабря российский теннисист Даниил Медведев победил хорвата Марина Чилича во второй игре финала Кубка Дэвиса. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

До этого россиянин Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо. Таким образом Россия гарантировала себе победу в финале впервые с 2006 года.

Теннисистка Елена Веснина в разговоре с «ВМ» отметила, что достижение Медведева — историческая и грандиозная для страны победа. По ее словам, Джокович до последнего пытался поменять тактику и помешать российскому спортсмену, но у Медведева были «ответы на все вопросы».

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