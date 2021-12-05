Медведев добыл России первую с 2006 года победу в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев победил хорвата Марина Чилича во второй игре финала Кубка Дэвиса. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:2.
До этого россиянин Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо. Таким образом Россия гарантировала себе победу в финале впервые с 2006 года.
15 ноября серб Новак Джокович получил приз первой ракетки мира по итогам сезона 2021 года. Спортсмен завоевал трофей после победы над норвежцем Каспером Руудом в первом матче итогового турнира в Турине. Таким образом, он в рекордный седьмой раз завершил сезон в статусе первого номера мирового рейтинга.
12 сентября Медведев обыграл Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.
За победу Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.
Теннисистка Елена Веснина в разговоре с «ВМ» отметила, что достижение Медведева — историческая и грандиозная для страны победа. По ее словам, Джокович до последнего пытался поменять тактику и помешать российскому спортсмену, но у Медведева были «ответы на все вопросы».