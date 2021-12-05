Медведев добыл России первую с 2006 года победу в Кубке Дэвиса

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Российский теннисист Даниил Медведев победил хорвата Марина Чилича во второй игре финала Кубка Дэвиса. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

До этого россиянин Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо. Таким образом Россия гарантировала себе победу в финале впервые с 2006 года.