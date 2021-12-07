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Сервис «Вызов мастера» решил уже 50 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ

Евгений Белоусов

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Сервис «Вызов мастера» решил уже 50 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Сервис «Вызов мастера» на портале mos.ru начал работу в апреле 2021 года. За это время он уже успел решить более 50 тысяч вопросов граждан столицы в сфере ЖКХ. Об этом 7 декабря сообщил руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства департамента информационных технологий Роман Урнышев.

«Вызов мастера» позволяет подать заявку с любого устройства, а сам процесс оформления заявки занимает меньше минуты. Запрос автоматически попадает коммунальным службам. Отмечается, что вызвать мастера можно не только себе, но и другому человеку.

— Благодаря новому сервису у горожан появился еще один эффективный инструмент для решения жилищно-коммунальных вопросов, — отметил Урнышев.

Сервис обладает удобным интерфейсом и функционалом, в заявке нужно указать адрес дома и причину обращения, которую можно выбрать из списка наиболее частых причин обращения.

Большую часть заявок, 80 процентов, выполняют в день обращения. С начала этого года в ЕДЦ поступило свыше 5,8 миллиона звонков, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Днем ранее, 6 декабря, стало известно, что возможность авторизоваться при помощи учетной записи на портале mos.ru появилась на сайте Мосэнергосбыта. Для доступа к сервису теперь можно не создавать отельный профиль на сайте, все данные о пользователе будут перенесены с учетной записи на mos.ru.

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