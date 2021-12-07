Врач объяснил, чем опасно катание на «ватрушках»

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Врач Михаил Худовеков рассказал, чем опасно катание на «ватрушках». Он отметил, что «ватрушки» из-за своей формы и конструкции они совершенно неуправляемы.

— Находясь в «ватрушке», нельзя затормозить ногами или завалиться набок, чтобы затормозить. К тому же, «ватрушка» может развивать скорость до 50-60 километров в час, — отметил он в комментарии «МИР 24».

Столкновение с препятствием на такой скорости может привести к тяжелой травме или даже смертельному исходу.

На «ватрушке» можно кататься только в специально отведенных местах, где есть оборудованные склоны с бортиками, соблюден уклон и весь процесс катания контролируют специалисты.

Особенно внимательными стоит быть родителям — нельзя отпускать детей кататься с горки без присмотра и в не предназначенных для этого местах. Врач отметил, что бывало, что ватрушка вылетала на проезжую часть — это может обернуться еще большим количеством жертв.

Самым безопасным средством для зимнего катания являются, по словам эксперта, привычные нам с советских времен санки.

До этого председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал о правилах поведения на тюбинге.

Источник: mir24.tv