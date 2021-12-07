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Дело из-за плохой уборки дорог после снегопада завели на замглавы Владивостока

Полина Долганова

Происшествия
Дело из-за плохой уборки дорог после снегопада завели на замглавы Владивостока
Фото: pixabay.com

На заместителя главы Владивостока завели административное дело по факту ненадлежащей очистки города после сильного снегопада. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

В ведомстве отметили, что в результате проверки правоохранителям удалось выявить более 125 участков дорог, которые были плохо убраны после сильных осадков. Это может свидетельствовать о ненадлежащей подготовке и некомпетентной организации работ соответствующих предприятий в период холодов.

По данным прокуратуры, во Владивостоке не хватает специальной техники и персонала для уборки дорожного полотна от снега. Кроме того, местная власть не утвердила порядок содержания дорог, что привело к несогласованным действиям оперштаба и ГИБДД.

По итогам проверки в отношении замглавы города было возбуждено дело об административном нарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

Главе Владивостока, а также врио руководителя МБУ «Содержание городских территорий» вынесли представления об устранении нарушений законодательства, подытожили в ведомстве.

30 ноября неблагоприятные погодные условия наблюдались в Приморском крае: сильные снегопады, которые принесли до 19 миллиметров снежного покрова за 12 часов, ветер до 30 метров в секунду на побережье региона и до 38 метров в секунду — во Владивостоке. Также в этот день была зафиксирована метель, гололедица и снежные накаты.

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