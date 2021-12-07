В Москве пройдет трехдневный фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение»

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Россия, Москва, 1-й Боткинский проезд, 7с1 Карта всех событий

В Москве с 10 по 12 декабря на площадке креативного пространства «Благосфера» (1-й Боткинский проезд, д.7, стр.1) пройдет трехдневный фестиваль психопросвещения «PSYFEST: сезонное обострение».

— Мы проводим уже четвертый фестиваль психопросвещения PSYFEST, и наблюдая динамику посещений, можем утверждать, что все больше и больше людей разных возрастных категорий интересуются темой психиатрии, психологии и вопросами психического здоровья в целом. Участие в этих мероприятиях несет для жителей нашего города, в первую очередь, практическую пользу: они делятся с нашими специалистами своими личными проблемами, душевными переживаниями, получают профессиональную поддержку и рекомендации специалистов, подробную информацию о том, где оказывается необходимая психолого-психиатрическая помощь в рамках городской системы здравоохранения. Например, недавно в столице открылся второй по счету Консультативный центр психического здоровья по адресу ул. Заморенова, д.27 (в городской поликлинике № 220). Сюда москвичи могут обратиться за психотерапевтической и психологической помощью, а формат работы Центра предусматривает использование целого ряда комплексных лечебно-профилактических программ, которые не требуют постоянного врачебного наблюдения за пациентом. Первый такой центр был открыт по адресу Москва, ул. Первомайская 61/8 в стенах Городской поликлиники № 191 — рассказал главный психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк

На фестивале гостей ждет масштабная программа семинаров, мастер-классов, групповая психотерапия, арт-терапия, телесно-ориентированная психотерапия, психологические тренинги, художественный воркшоп, индивидуальные встречи с психологами, психиатрами и психотерапевтами, которые помогут разобраться в себе и найти пути выхода из непростых жизненных ситуаций.

В рамках фестиваля, врачи и психологи, ведущие практики и эксперты проведут психопросветительские семинары на самые актуальные темы. Как управлять стрессом? Подвержены ли вы инфозависимости? Что делать если у вашего близкого расстройство пищевого поведения? Есть ли жизнь после госпитализации? Как пережить потерю близких? Обсессивно-компульсивное расстройство: болезнь или привычка, как отличить? Что такое абьюз и как ему противостоять? Есть ли выход из токсичных отношений? Лучшее время для изменения - это когда? На эти и многие другие вопросы вы получите ответы с 10 по 12 декабря.

Неизменная и крайне востребованная часть фестиваля – это бесплатные консультации специалистов. В рамках бесед со специалистами каждый желающий сможет получить консультацию психолога, психиатра или психотерапевта, а также сексолога. Индивидуальные встречи со специалистами помогут разобраться в себе и найти пути выхода из непростых жизненных ситуаций по различным направлениям — семейные, детско-родительские отношения, кризисные ситуации, сложности адаптации к детскому саду, школе, ВУЗу и т.д., межличностные отношения, эмоциональное выгорание, расстройства тревожно-депрессивного круга, хронические психические заболевания и др.

Активности будут вести врачи и психологи психиатрической больницы им. Н.А. Алексеева, психиатрической больницы им. П.Б. Ганнушкина, психиатрических больниц № 13 и № 5, медицинские и семейные психологи центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой, детские врачи-неврологи и логопеды Центра патологии речи и нейрореабилитации, и другие эксперты.

В последний день фестиваля гости смогут поучаствовать в творческом мастер-классе художника, актера и режиссера Евгения Митты. Под руководством профессионального художника участники создадут свои картины, прибегнув к творческой интуиции. Тема — времена года. На выбор будут предложены три типа воплощения темы: абстракция, пейзаж, персонаж. В атмосфере творческого взаимодействия у каждого родится своя особенная история, которую можно будет забрать на память.

Участие в фестивале бесплатно. Внимание, на каждую активность необходимо зарегистрироваться отдельно. Количество мест на мастер-классах ограничено. Подробная информация, расписание и регистрация на Таймпад.