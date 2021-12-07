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Виновный в смерти одноклассника школьник из Комсомольска отправлен под домашний арест

Полина Долганова

Происшествия
Виновный в смерти одноклассника школьник из Комсомольска отправлен под домашний арест
Фото: moscow-live

Школьника из Комсомольска-на-Амуре, после удара которого погиб его одноклассник, отправили под домашний арест. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

— Постановлением суда подросток отправлен под домашний арест. Ребенок из нормальной семьи, ранее на спецучете не состоял, — сказала представитель ведомства.

3 декабря следствие возбудило уголовное дело по факту смерти 13-летнего школьника в Комсомольске-на-Амуре после конфликта со сверстником.

По данным следствия, во время школьного урока по биологии один из учеников седьмого класса обиделся на слова одноклассника, встал с места и ударил оппонента по голове. В результате удара обидчик скончался в медкабинете школы до приезда скорой, которая прибыла на место происшествия спустя 15 минут после вызова.

По факту трагедии были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть» и «Халатность»

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